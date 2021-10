Viadotto Cansalamone, al via i lavori di consolidamento

Al via lunedì 11 ottobre i lavori preliminari per il consolidamento del viadotto Cansalamone per rimetterlo in piena sicurezza.

A comunicarlo al sindaco di Sciacca è stato l'ingegnere Antonio D'Arrigo, capo del raggrupamento temporaneo di tecnici che erano stati incaricati di coordinare le operazioni di consolidamento.

Dopo le indagini propedeutiche, saranno avviati gli interventi sostanziali che proseguiranno quotidianamente fino al completamento della messa in sicurezza.