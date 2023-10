Mercato ittico, il Comune pubblica il bando per l’affidamento: come partecipare

Il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento del mercato ittico. Si tratta dell’immobile sito nel molo di levante del porto oggetto negli ultimi mesi di opere di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e ammodernamento. L’edificio, sito nel molo di levante del porto, è dotato di tutte le attrezzature necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita del pesce locale. È inoltre dotato di un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica con una potenza di 19,20 Kw per contribuire a una gestione sostenibile.

Gli operatori economici interessati devono presentare le domande di partecipazione alla “procedura aperta di affidamento”, indetta dal IV settore lavori pubblici, entro le ore 10 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione avvenuta il 13 ottobre.

Nel bando sono specificati i requisiti e le modalità di partecipazione. Bando che può essere visionato e scaricato dal sito internet istituzionale, www.comunedisciacca.it, assieme agli allegati (capitolato di gestione, istanza di ammissione e altro).

La durata dell'affidamento è di 6 anni.

Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di promuovere la valorizzazione delle attività ittiche tradizionali, fulcro del sistema socio-economico del territorio; e una maggiore accessibilità ai mercati di vendita da parte degli operatori economici del settore della pesca, favorendo una maggiore competitività nella vendita del pescato.