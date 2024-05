Matrimoni civili fuori dagli spazi comunali, via al bando per cercare nuove location

Il Comune di Sciacca ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo sui riti civili, per la ricerca di luoghi per l’istituzione di uffici separati di stato civile esterni al palazzo comunale per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili.

Questo permetterà in sintesi a chi vuole sposarsi civilmente di avere delle opportunità in più per scegliere la location del proprio "sì". Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione d’interesse entro il 9 giugno 2024. Avviso e moduli sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Secondo una nota dell'amministrazione l'iniziativa ha "lo scopo di avviare un nuovo e significativo percorso di sviluppo per la città, per permettere celebrazioni di rito civile fuori dal municipio, e fare diventare la città di Sciacca una destinazione per matrimoni".