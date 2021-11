Ambiente, una scuola "adotta" la spiaggia dello Stazzone: la nuova iniziativa di Marevivo

È entrato nel vivo oggi il progetto “Adottiamo lo Stazzone”, nato dalla collaborazione tra l'istituto comprensivo "Mariano Rossi" di Sciacca e l’associazione ambientalista "Marevivo", che rientra nella campagna nazionale "Adotta una spiaggia".

Le attività prevederanno la pulizia ad opera di volontari di quel tratto di costa, dato che lo stesso è perennemente ricoperto di rifiuti di ogni genere. All’iniziativa parteciperanno le classi terze e prime della scuola secondaria di I grado e le classi quinte della scuola primaria. L’iniziativa aveva già preso il via lo scorso 20 ottobre con una giornata di presentazione del progetto agli alunni e agli insegnanti curata dagli educatori ambientali di Marevivo e a partire da oggi, 29 ottobre2021, due classi a turno si avvicenderanno nella pulizia mensile del lungomare saccense, fino alla fine dell’anno scolastico.

Gli alunni si adopereranno non solo per la semplice pulizia della spiaggia ma produrranno anche uno studio statistico dei rifiuti più frequentemente recuperati, espresso attraverso dei report e delle elaborazioni grafiche. Inoltre guidati dai docenti, si cimenteranno nel riciclare i materiali raccolti producendo delle opere d’arte. Il lavoro effettuato verrà diffuso attraverso i diversi canali online e nel corso di altre iniziative promozionali locali, al fine di fornire elementi conoscitivi, utili a definire la provenienza e le cause dell’inquinamento e a individuare possibili soluzioni.

Saranno donati da Marevivo dei pannelli informativi da collocare sul lungomare, che illustreranno l’importanza delle spiagge sabbiose e dei corretti comportamenti da assumere per la loro salvaguardia, a far rivivere quella che una volta era la zona balneare di punta della città. Al termine di ogni pulizia, infatti, gli alunni saranno coinvolti in attività di educazione ambientale e riscoperta del territorio proprio nel tratto di spiaggia bonificato.