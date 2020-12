Allerta meteo arancione, ecco tutte le zone della città da evitare

Allerta meteo arancione, il Comune avverte i cittadini: ecco le zone della città da evitare.

In particolare l'amministrazione suggerisce di non transitare a piedi o in auto nei pressi di aree dove solitamente si registrano allagamenti. Lungo l'elenco: via Lido, via Dante Alighieri, via Giulio Cesare, zona vicino la foce del torrente Cansalamone, Stazzone - nei pressi della foce del torrente Cansalamone- , via Cristoforo Colombo, via Eleonora d’Aragona, via Caricatore, via Porta di Mare, strada di collegamento tra la località Stazzone e la Statale 115, contrada Foggia, collegamento torrente Foce di Mezzo - contrada Carbone, contrada Bellante, località Arenella, e tratti di via Ghezzi, foce del torrente Bagni, via Sant’Agata Dei Goti, via Del Pellegrinaggio, via Melfi e via Dei Limoni, nella contrada Isabella e contrada San Giorgio/Timpi Russi, nelle contrade Fontana Calda - Loco Grande-Saraceno Salinella e in località Verdura nei pressi del fiume omonimo;