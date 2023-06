Danni da maltempo, privati e ditte possono chiedere i contributi alla Regione: ecco come fare

Ci sarà tempo fino all’11 luglio per presentare le richieste alla Regione siciliana per ottenere la concessione dei contributi, destinati a privati e ditte, relativi ai i danni provocati dagli eventi calamitosi del 2021.

È quanto rende noto il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Gianluca Fisco dopo avere ricevuto comunicazione dal Dipartimento regionale della protezione civile: “E’ specificato in sintesi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana numero 23. Sono infatti indicate le procedure per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nel settore commerciale, industriale, agricol, zootecnico e turistico per investimenti necessari al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici, di strutture e beni mobili danneggiati o distrutti a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2021”.

Sul sito della Regione si possono visionare e scaricare le direttive e i moduli per la presentazione dell’istanza e trovare ogni ulteriore informazione e chiarimento.