Si rinnova il rito dedicato alla Madonna di Grattavoli, domenica messa alla "Fiuredda"

Si rinnova anche quest'anno la tradizione dedicata alla Madonna di contrada Grattavoli. Una funzione religiosa si svolgerà domenica prossima, 26 maggio, alle 16, nel luogo dove si trova la “fiuredda”, cioè l’edicola votiva.

"Questo evento - dice l'assessore Francesco Di Mino - è stato reso possibile grazie al grande impegno di Liborio Gallo e Lillo Puccio, che da anni portano avanti questa importante tradizione. La loro dedizione è stata fondamentale per mantenere vivo questo significativo appuntamento annuale. Queste iniziative sono di fondamentale importanza per mantenere vive le nostre tradizioni in un luogo unico nel suo genere. Fino agli anni Cinquanta, contrada Grattavoli era una via di collegamento tra Sciacca e Sambuca di Sicilia. Merita maggiore attenzione perché è un sito importante che racconta la nostra storia antica”.