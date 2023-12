Viabilità extraurbana: tutti gli interventi in coso nel territorio di Sciacca

Sono a di manutenzione della viabilità extraurbana programmati dal Comune di Sciacca.

"Le operazioni di manutenzione ordinaria, finora concentrate nelle contrade Ganetici, Carcossea, Verdura - Piano Fusilli e Portolano, - dice l’assessore Francesco Dimino – hanno registrato notevoli progressi. Un intervento di particolare rilevanza è in corso nella contrada Carcossea, dove si è ripristinata la viabilità di una strada cruciale che collega Carcossea a Carbone. Questo intervento è fondamentale anche perché offre un'alternativa valida in caso di chiusura del ponticello di Raganella. Proseguiranno, nelle prossime settimane, ulteriori interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, con la progettazione già avviata per le contrade Raganella, Piana Schunchipani, San Bartolo e Carbone. Gli interventi in questione sono stati concordati anche con l'opposizione consiliare. Un sentito ringraziamento va al tecnico comunale Francesco Grisafi e al dipendente comunale Ignazio Cicala per la loro dedizione e competenza".

Sono in fase di ultimazione gli interventi del Libero consorzio comunale di Agrigento nelle strade provinciali 8 Sciacca – Sambuca, in contrada Cinquegrani, e 10 Milazzo – Lazzarino.