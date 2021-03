Il Comune al fianco dei lavoratori stagionali, Valenti: "Per loro faremo tutto il possibile"

Il Comune di Sciacca a sostegno della battaglia dei lavoratori stagionali. Il sindaco Valenti e l'assessore Caracappa hanno lanciato anche un appello.

“Una categoria fortemente penalizzata e che merita tutta l’attenzione possibile delle istituzioni, con misure economiche nazionali e regionali che supportino tanti lavoratori, senza più un’occupazione, una fonte di reddito certa, una sicurezza per il futuro, che la pandemia ha drammaticamente danneggiato. Siamo vicini a chi oggi lotta, a chi vuol far sentire la propria voce, le proprie istanze per provvedimenti legislativi che non possono essere rinviati. Come amministrazione comunale cercheremo, nelle nostre possibilità, di fare la nostra parte”.