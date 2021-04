Investimento di Italia Turismo, il sindaco Valenti invita l'amministratore unico

Creazione una struttura ricettiva in contrada Monterotondo, il sindaco Francesca Valenti ha invitato per un incontro l’amministratore unico di Italia Turismo Dario Lioto.

Nei giorni scorsi, il settore urbanistica del Comune di Sciacca ha trasmesso alla società una lettera con cui, facendo seguito ad altre note, conferma che “il titolo abilitativo è prorogato fino a un anno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza” Covid-19.

“La città di Sciacca – scrive oggi il sindaco Francesca Valenti in una lettera all’amministratore unico Dario Lioto – ha sempre tenuto all’investimento turistico-ricettivo di Italia Turismo. Varie vicissitudini, in un lungo periodo, hanno purtroppo dilatato oltremisura i tempi per la realizzazione dell’importante intervento in località Monterotondo che auspico fortemente trovi finalmente e molto presto concretezza con l’apertura del cantiere. Abbiamo bisogno di ripartire, di segnali di speranza e di normalità, di attenzioni, di volontà, di riprenderci i nostri spazi e le nostre vite, di portare a compimento fondamentali progetti per la rigenerazione e il futuro del nostro territorio dopo un’emergenza che continua a turbare le nostre esistenze”.