Un contest dedicato al Natale, piccoli studenti al lavoro: ecco di cosa si tratta

Un contest sul Natale 2020 rivolto agli alunni delle scuole cittadine, alla loro sensibilità, alla loro creatività, per la realizzazione di video augurali. L’iniziativa è del Comune di Sciacca.

“È intendimento dell’Amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – realizzare dei video in cui gli alunni delle scuole di Sciacca potranno esprimere sentimenti natalizi e formulare gli auguri per il nuovo anno alla città. I video saranno opportunamente montati e proiettati in alcuni luoghi simbolo”.

Un invito a dare massima diffusione all’iniziativa è stato rivolto ai dirigenti scolastici.

I video, realizzati anche con il cellulare, della durata massima di un minuto, dovranno pervenire entro martedì 15 dicembre alla seguente mail: assculturacomunedisciacca@ gmail.com. I video dovranno essere accompagnati con i dati della scuola, degli interpreti e con l’opportuna liberatoria.