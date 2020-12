"InfoPoint diffuso", via ad una raccolta fondi: un progetto pronto a "cambiare" il turismo

Una raccolta fondi, ma anche un progetto pensato per la comunità di Sciacca. Oggi, ufficialmente, comincia il primo InfoPoint diffuso, città che accoglie. Il progettoè stato selezionato nel bando “Ripartenze inclusive” della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani. L'obiettivo della raccolta fondi promossa su For Funding è quello di raccogliere 3.000 euro che permetteranno di realizzare Infopoint diffuso.

"L'importo - fanno sapere gli organizzatori dell'evento - servirà inoltre per l’acquisto di dispositivi di traduzione simultanea dotati di visore per i contenuti in LIS. Abbattiamo ogni barriera linguistica. Rendiamo la bellezza del nostro territorio accessibile a chiunque. Sarà bellissimo accogliere e dare informazioni in tutte le lingue del mondo grazie a traduttori simultanei. Ci sarà un orario di apertura ampissimo perché si inizierà la mattina prestissimo con il bar per chiudere a notte tarda con il pub, in luoghi distribuiti nel centro storico. Verranno fornite idee, risposte, proposte di esperienze e itinerari. Ma soprattutto verranno accolti i concittadini temporanei mostrandogli il meglio del nostro territorio. Il progetto prevede l'allestimento iniziale di 10 infopoint, tutti dotati di un traduttore simultaneo multilingue, di una serie di audioguide geo referenziate e una mappa in Braille per scoprire il territorio, la sua potenza narrativa, la sua memoria, la sua identità, la sua bellezza, senza alcuna barriera linguistica o sensoriale".