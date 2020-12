Pulizia delle spiagge e imposta di soggiorno, il Comune incontra gli operatori del turismo

Sciacca mette al centro dell'ann che verrà il turismo. Questa mattina - in videoconferenza - si è tenuto un incontra tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti di associazioni di operatori del settore Turismo che ne hanno fatto richiesta. Presenti il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Turismo Sino Caracappa, Ezio Bono in rappresentanza di Agrigentoextra aderente a Confcommercio, e Ignazio Grisafi e Riccardo Palazzotto in rappresentanza di Sciacca Turismo.

Nel corso della riunione sono stati affrontati alcuni temi che riguardano in particolare la promozione turista della città, la necessità di una organizzazione dei trasporti urbani, l’arredo urbano e i parcheggi.

"L’Amministrazione - fanno sapere in una nota da parte del Comune - ha reso noto alle associazioni le direttive su cui si sta muovendo di concerto con la dirigenza del Comune per assicurare in tempi certi una serie di attività e proposte che verranno alla luce sin dal mese di gennaio. Particolare attenzione è stata richiesta per una puntuale programmazione della pulizia delle spiagge e della fruibilità degli accessi al mare. Altro argomento affrontato la stesura di un calendario degli eventi che possa permettere alle strutture di potere promuovere anche attraverso i loro canali la città e le sue manifestazioni. Un’ulteriore appuntamento è stato fissato per la prima quindicina di gennaio per potere prendere visione della nuova programmazione delle voci dell’imposta di soggiorno 2021, delineare le priorità e concertare attività e manifestazioni con in contributo di tutti gli altri operatori del turismo".