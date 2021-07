Impossibile conferire, sospesa la raccolta della frazione umida dei rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sospesa domani, sabato 31 luglio 2021, la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani a causa dell’impossibilità di conferire nell’impianto di compostaggio. Nel giorno di sospensione del servizio non si dovranno uscire i mastelli dei rifiuti. Nella giornata di domani, l’Amministrazione comunale programmerà con le ditte interventi di pulizia straordinaria in città, compresa la raccolta straordinaria di rifiuti in alcune zone che richiedono una particolare azione come ad esempio in via dei Tonnaroli.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani lunedì ritornerà regolare.