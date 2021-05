Installato nuovo impianto di video sorveglianza: lavori per 94mila euro

"Si sono concluse le operazioni di istallazione dell’impianto di video sorveglianza nel territorio comunale di Sciacca". Ad annunciare la fine dei lavori è il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.

Il cantiere si era aperto lo scorso mese di dicembre, con la consegna dei lavori alla Tim che si è aggiudicata l’appalto tramite piattaforma Consip con la previsione di istallare venti telecamere fisse.

"Per l’acquisto del nuovo sistema di video sorveglianza – telecamere, ripetitori, ponte radio, centrale operativa –, il Comune di Sciacca ha contratto un mutuo con la cassa depositi e prestiti di 99 mila euro. L’appalto è stato aggiudicato per circa 94 mila euro dalla polizia municipale che si è occupata di tutto l’iter progettuale e amministrativo. Le nuove telecamere si aggiungeranno ad altre cinque telecamere fisse esistenti da tempo. L’impianto, con un’unica centrale operativa al comando della polizia Municipale, entrerà operativamente in funzione dopo il collaudo".