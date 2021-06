L’Educational tour, le guide turistiche scendono in campo: via alla valorizzazione del territorio

A scendere in campo, ancora una volta, è il museo diffuso 5 sensi che ha come obiettivo la valorizzazione dell’Identità e della bellezza locale

L'impegno delle guide turistiche di Sciacca non arretra. A scendere in campo, ancora una volta, è il museo diffuso 5 sensi che ha come obiettivo la valorizzazione dell’Identità e della bellezza locale.

Oggi, a Sciacca, si sta svolgendo l’Educational tour delle guide dell’associazione guide turistiche "Città di Agrigento" alla scoperta di Sciacca, città dei 5 Sensi. "Le guide turistiche - fanno sapere gli addetti ai lavori del museo 5 sensi - stanno scoprendo la nostra città anche al fine di promuoverla all’interno dei circuiti regionali".