Guasto all'impianto di sollevamento Carboj, sospesa la distribuzione idrica

Un guasto è stato riscontrato alla premente in uscita del sollevamento idrico di contrada Carboj e contrada Piana a Sciacca. Lo rende noto l'Aica. Per poter eseguire i necessari lavori di riparazione, previsti per lunedì 10, sarà necessario sospendere la distribuzione idrica. Scontati dunque i disservizi idrici per le utenze servite.

La distribuzione idrica, conclusi i lavori, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici per essere ripristinata.