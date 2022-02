Il giorno del ricordo per non dimenticare le vittime delle Foibe, bandiere a mezz’asta al Comune

Sciacca non rimane indifferente davanti aF “Giorno del ricordo”, la giornata istituita per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani di Istria e Dalmazia.

Su disposizione del sindaco Francesca Valenti il palazzo comunale esporrà bandiere a mezz’asta per dare un segnale forte.

Una decisione - dice l'assessore alla cultura Gisella Mondino - per sensibilizzare in particolare le giovani generazioni perché non vada perso il ricordo del massacro delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Abbiamo messo a disposizione di scuole e cittadini due video tematici su Youtube all'indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCZrzK1onIs9FN92_zOZvcFA.

S'intitolano “Le foibe e le tragedie del confine orientale - Coltivare la ricerca e la memoria storica per una riconciliazione tra i popoli” e

“Foibe. Dalla memoria al testo - La costruzione di un testo narrativo a partire da una testimonianza” che inviatiamo tutti a visionare per conoscere meglio questo tragico evento storico".