"Giorno del dono", il 4 ottobre ci si ricorda dell'altruismo: il Comune aderisce all'iniziativa

Si tratta del progetto, promosso in tutta Italia, ispirato ai valori della solidarietà, della tolleranza, della coesione sociale e del rispetto per le diversità. Il sindaco Valenti e l'assessore Mondino: "Per riflettere sull’importanza di un gesto semplice e nobile rivolto al prossimo"