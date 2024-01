Giornata della memoria: gli studenti dell’istituto “Amato Vetrano” visitano il quartiere ebraico

In occasione della Giornata della memoria, per ricordare l’Olocausto, gli studenti dell’istituto “Amato Vetrano” hanno fatto visita al quartiere ebraico di Sciacca. Si tratta delle classi I A, I B, II D, II F, III I, IV I e V I accompagnate rispettivamente dai propri docenti di lettere: Grazia Vetrano, Giuseppina Vassallo, Maria Mazzola Barbera, Francesca Sanfilippo ed Elvira Fazio e dal docente di accoglienza turistica Vincenzo Turturici. Si sono recati presso la Giudecca, la cosiddetta “Cadda” abitata dalla comunità ebraica dalla fine del XIII secolo al 1492, anno in cui il sovrano spagnolo, Ferdinando il Cattolico, emanò, in tutti i suoi domìni, un decreto di espulsione nei suoi confronti, una delle tante diaspore nei confronti degli ebrei.

“Notevole - hanno detto i docenti - è stato l’interesse e la commozione dei nostri studenti nel corso della visita alla sinagoga ubicata presso il cortile Cattano. Appena entrati si è osservato un minuto di silenzio a commemorazione di tutte le vittime dell’Olocausto nonché di quelle dell’attuale conflitto israeliano-palestinese. L’uscita didattica ha voluto offrire ai nostri alunni una preziosa opportunità per riflettere sulla fragilità dei diritti umani e sulla necessità di combattere l’intolleranza in tutte le sue forme e promuovere una cultura dell’uguaglianza, del rispetto e della comprensione reciproca. All’uscita dalla sinagoga si è proseguito verso le grotte dell’antico granaio ove i nostri studenti hanno avuto modo di vedere le antiche attrezzature per la lavorazione del grano, un video ritraente le diverse fasi lavorative ed osservare con notevole curiosità le diverse erbe aromatiche e piante officinali; un vero e proprio viaggio tra storia, cultura e sapori del nostro territorio. Un ringraziamento alla nostra dirigente che ci ha permesso di conoscere questi luoghi, al signor Rizzuti per averci aperto la sinagoga essendo un’abitazione privata e al signor Di Stefano per averci fatto visitare le grotte”.

Lunedì 29 gennaio è inoltre prevista la messa in scena dello spettacolo di Salvatore Monte "Tutto ciò che ci resta”.