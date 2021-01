"Garanzia Giovani 2": ecco bando della cooperativa Il Ruscello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Garanzia Giovani 2”. È un nuovo progetto che mira a dare occasioni di formazione e di lavoro ai giovani. Un bando è stato emesso dalla cooperativa Il Ruscello di Sciacca che ha chiesto al Comune di darne diffusione per promuoverne la conoscenza. L’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino segnala l’iniziativa per le finalità e per l’opportunità che crea.

Le principali azioni del progetto sono: la formazione mirata all’inserimento lavorativo atraverso tirocini, l’apprendistato per una qualifica professionale e il sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità. Destinatari dell’iniziativa sono i giovani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, fino a 35 anni.

Per chi volesse candidarsi o semplicemente chiedere informazioni, può contattare il numero di telefono 0925-960042 o scrivere all’emaililruscello2017@gmail. com