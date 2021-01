L’AltraSciacca ripercorre il carnevale attraverso delle foto storiche

Dal 2010 L’AltraSciacca gestisce sciaccarnevale.it, il sito più cliccato sul Carnevale di Sciacca, attraverso il quale viene raccontata ogni edizione della festa dall’anteprima nei capannoni alle sfilate. Negli anni il sito è diventato un vero e proprio punto di riferimento attraverso il quale è possibile ripercorrere la storia del carnevale di Sciacca attraverso notizie, foto e video.



Anche quest’anno, nonostante le sorti della festa siano molto incerte, sciaccarnevale.it vuole regalare alla città una galleria fotografica storica attraverso cui è possibile fare un viaggio virtuale negli anni grazie agli scatti messi a disposizione dai soci del club fotografico L’AltraSciacca Foto e di chi vorrà contribuire ad arricchirla.

Al momento la galleria contiene foto che vanno dal 1946 al 2020 grazie al contributo di Cinzia e Ignazio Santangelo, Giovanni e Stefano Siracusa, Giuseppe Piazza, Pascal Gangi, Francesco Gallo e Maria Craparo.

"Un modo per entrare nel clima della festa in maniera virtuale - dicono gli organizzatori - nella speranza che presto l’emergenza possa terminare e possano svolgersi le usanze e feste tradizionali, ma anche un’occasione per analizzare l’evoluzione del carnevale con largo spazio agli anni ‘70 e ’80 che per molti nostalgici sono stati gli anni d’oro della festa".