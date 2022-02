Fondi del Pnrr, protocollo d’intesa tra 23 sindaci della provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domani alle 16,30 presso l’aula consiliare del comune di Sciacca si firmerà il protocollo d’intesa tra 23 sindaci della Provincia di Agrigento per il recepimento e la progettazione in sinergia sui Fondi del PNRR, destinati al territorio sicano. A firmare il protocollo saranno i Sindaci di Sciacca, Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, San Giovanni Gemini, Naro e Ravanusa. I 23 Sindaci agrigentini inoltre valuteranno l’allargamento del protocollo d’intesa anche all’Università e ad altri Enti territoriali come il GAL Sicani e il FLAG Il Sole e l’Azzurro.