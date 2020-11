Riqualificazione delle terme, Marianello: "Bando da 500mila euro, il Comune avvii velocemente l'iter"

Continua il dai e vai che riguarda la riqualificazione delle terme di Sciacca. Ad intervenire è il senatore pentastellato, Rino Marinello. Ci sarebbe un bando con un finanziamento 500mila euro che sarebbe utile al rifacimento delle terme di Sciacca.

“Ho appena avuto una telefonata con il dirigente del Ministero per i Beni Culturali. Alcuni giorni fa, dopo il mio interessamento, aveva scritto una nota a Comune e Regione chiedendo urgenti chiarimenti per evitare ulteriori ritardi e l’eventuale perdita del finanziamento. Il Comune ha risposto e così è stabilito che il Comune stesso è la stazione appaltante e quindi il responsabile del procedimento. Il Ministero in questi giorni invierà al Comune il disciplinare del procedimento. Auspico che venga avviato velocemente l’iter per mettere a bando i lavori di riqualificazione e quindi per utilizzare lo specifico finanziamento di 500.000 euro. Continuerò a pressare e come sempre vi terrò aggiornati”.