Emergenza Covid-19, in arrivo i buoni spesa per oltre 360 euro

L’erogazione agli aventi diritto avverrà mediante accredito diretto sulla tessera sanitaria. Basterà attendere un messaggio sms di conferma

Per le famiglie in difficoltà colpite dall’emergenza Covid-19 arrivano i buoni spesa per un importo complessivo di 361.714,90 euro.

Il Comune di Sciacca li erogherà agli aventi diritto per l’acquisto di beni di prima necessità. A farlo sapere sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle politiche sociali Gisella Mondino.

“Il sistema di erogazione dei buoni spesa - confermano - avverrà mediante accredito diretto dell’importo sulla tessera sanitaria, ossia sarà legato al codice fiscale del richiedente e ad un PIN non cedibile e unico. L’avviso della effettiva erogazione avverrà dunque mediante un sms che arriverà al numero di cellulare indicato nella domanda. I cittadini beneficiari potranno spendere il buono elettronico direttamente con la propria tessera sanitaria presso gli esercizi e le farmacie convenzionate”.

I buoni spesa servono esclusivamente per l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici eper l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti. L’istanza potrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica che abbia un ISEE in corso di validità non superiore a 6000 euro.