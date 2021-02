"Il giorno del ricordo", il Comune dona libri ai bimbi delle scuole

Il giorno del ricordo ispirato alle vittime della Foibe. Anche Sciacca, con una speciale iniziativa, ha voluto ricordato qualcosa che in futuro non dovrà mai più accadere. "Conoscere, prendere coscienza, alimentare e conservare la memoria per non ripetere più gli orrori e gli errori del passato". È stato questo il significato dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale che ancora una volta ha voluto donare dei libri ai bambini della città in una solennità civile nazionale.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Istruzione Gisella Mondino questa volta hanno fatto visita agli alunni della primaria del plesso “Loreto” dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

Una scuola scelta simbolicamente così come avvenuto lo scorso 27 gennaio con la Sant’Agostino, per rappresentare tutti i bambini di Sciacca. "Le autorità cittadine- fa sapere in una nota il Comune - hanno donato libri della letteratura dell’infanzia, di grandi autori, con un esplicito 'invito a leggere contro l’indifferenza' per conoscere, approfondire la nostra storia, passata e recente, per diventare dei cittadini consapevoli, sapendo quello che è stato, senza rimozioni, e che non si deve più ripetere con azioni quotidiane: una memoria condivisa, che ci deve unire".

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Gisella Mondinio hanno infine consegnato un elenco di nuovi libri per bambini, acquistati di recente dalla biblioteca comunale “Aurelio Cassar” con l’invito a chiederne il prestito e ad appassionarsi sempre di più alla lettura.