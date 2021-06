Storia e identità, il sindaco Valenti dona dei libri agli alunni della "Mariano Rossi"

Storia, identità ed anche la celebrazione della Festa della Repubblica. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti ha voluto donare dei libri ai bambini della città in occasione di una ricorrenza nazionale, il 2 giugno. Il primo cittadino e l’assessore all’istruzione Gisella Mondino questa mattina hanno fatto visita agli alunni dell’istituto comprensivo “Mariano Rossi”.

Una scuola scelta simbolicamente per rappresentare tutti i bambini di Sciacca così come avvenuto il 10 febbraio per la Giornata del Ricordo delle Foibe al plesso “Loreto” dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, il 27 gennaio per il ricordo della Shoa al circolo didattico Sant’Agostino, il 25 aprile anniversario della liberazione dal nazifascismo al “San Giovanni Bosco” (plesso del primo circolo didattico “Giovanni XXIII”).

Il sindaco e l'assessore sono state accolte dalla dirigente Paola Triolo e dall’ensamble del Rossi che ha intonato l’inno di Mameli e suonato altre musiche. Le autorità cittadine hanno donato libri della letteratura dell’infanzia con una dedica speciale agli alunni “perché attraverso la lettura siano consapevoli del proprio ruolo di cittadini della Repubblica Italiana”. Donato anche un manifesto con gli articoli più significativi della costituzione.

"Nel corso dell’incontro - fanno sapere dal comune - il sindaco Francesca Valenti, l’assessore Gisella Mondino e il dirigente Paola Triolo hanno parlato dei valori della ricorrenza del 2 giugno, della nascita della Repubblica Italiana, di quello che è costato a tanti che hanno perso la vita, e dell’importanza della lettura, della conoscenza senza la quale non ci può essere libertà".