Disservizi, via alla manutenzione del serbatoio Santa Maria: interrotta la distribuzione

Via agli interventi di manutenzione del serbatoio "Santa Maria". Per riuscire ad ottemperare al guasto "è stato necessario interrompere la distribuzione idrica prevista dallo stesso serbatoio".

Il servizio Idrico integrato specifica che, per l’intervento, "non sarà possibile effettuare la turnazione" in diverse zone della città, dal centro storico alle località più periferiche.

Rimarranno a secco le zone: Ferraro, San Marco, Carbone, Foggia, Maragani, Bordea, “ovvero quei posti alimentate dai serbatoi 'Tabasi' e 'Mura di Vega', con conseguenti disservizi idrici per gli utenti”.

Il gestore precisa, infine, che "a conclusione dei necessari lavori di manutenzione sarà riattivata la funzionalità del serbatoio Santa Maria con il consequenziale ripristino della distribuzione che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".