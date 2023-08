Servizio di autonomia e comunicazione per gli alunni disabili: via alle domande entro il 31 agosto

Il Comune di Sciacca ha ultimato l’iter amministrativo per far partire per il prossimo anno scolastico il servizio di autonomia e comunicazione per gli alunni delle scuole dell’obbligo, con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Il Terzo Settore, con il proprio ufficio Pubblica Istruzione, ha pubblicato sul sito del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) l'elenco delle ditte accreditate per l'espletamento del servizio.

Le famiglie interessate possono inoltrare domanda entro la scadenza del prossimo 31 agosto, scegliendo tra gli enti accreditati utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito assieme alla carta dei servizi di ogni singola associazione o cooperativa (sono in tutto 14) che svolgerà il servizio.