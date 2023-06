Spiagge senza barriere: installati scivoli e pedane per agevolare l’accesso dei disabili

Le spiagge di Sciacca saranno più facili da raggiungere per i disabili che non si troveranno più davanti alcun tipo di barriera. L’amministrazione comunale sta infatti facendo istallare pedane e scivoli nei lidi più frequentati dai bagnanti per consentire anche ai diversamente abili e ai bagnanti con difficoltà motorie, di accedere all’arenile senza ostacoli.

È quanto rendono noto gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra. Dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni, operai del Comune di Sciacca, coordinati dai funzionari Vito Friscia e Gianmarco Alì, si sono messi al lavoro per la collocazione delle pedane, degli scivoli e in alcuni casi anche di scalette che consentiranno la libera e agevole mobilità nelle spiagge di San Giorgio, Sovareto, Tonnara, Foggia, San Marco e Maragani.

Gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra rendono infine noto che sono state realizzate delle cosiddette “aree di manovra” (due nella località balneare di San Marco, una alla Foggia) per rendere più fluida la circolazione veicolare.