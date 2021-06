Arriva l'estate, stop ai lavori: ad agosto sospese autorizzazioni per scavi e ponteggi

Niente permessi per scavi, installazione ponteggi per il mese di agosto. Il Comune di Sciacca "spegne" le attività, lasciando operativi solo gli interventi connessi a motivi di necessità e urgenza. A disporlo, con una specifica direttiva, sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Urbanistica Fabio Leonte come viene fatto ogni anno.

I dirigenti, quindi, non dovranno "rilasciare dall’1 al 29 agosto 2021 autorizzazioni per scavi ad enti, società o privati, per riparazioni e/o realizzazione di ponteggi per rifacimento prospetti di fabbricati o altre attività edili, sia nel centro storico della città, sia in prossimità delle località balneari, sia nei centri di residenza stagionale intensamente edificati”.