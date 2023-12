Definizione agevolata dei tributi, in scadenza la prima rata

L’Ufficio Tributi ricorda ai cittadini che hanno aderito alla cosiddetta definizione agevolata dei tributi che domani, venerdì 29 dicembre, scade il termine per il pagamento della prima rata.

Sono cittadini che hanno presentato istanza e che è stata accolta dallo stesso ufficio. L’adesione agevolata, si ricorda, consente di ottenere per le annualità d’imposta per le quali il contribuente ha ricevuto ingiunzione di pagamento o avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo, l’esclusione delle sanzioni e degli interessi e di pagare il solo tributo e le spese di notifica, anche in forma rateale.