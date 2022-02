Danni da meltempo, arrivano i contributi per cittadini e attività economiche

Tutto pronto per l'assegnazione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi di novembre e dicembre.

E’ stato infatti pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Sciacca, l’avviso pubblico per la richiesta di assegnazione contributi per chi è stato gravemente colpito dall'ondata di maltempo il 10 e 11 novembre e 10 dicembre 2021.

A comunicarlo sono stati il indaco Francesca Valenti e l’assessore alla protezione civile Roberto Lo Cicero. La data di scadenza per la presentazione delle istanze è il 18 marzol

Entro quella data potranno essere presentate al sindaco del Comune di Sciacca tramite l’ufficio comunale di protezione civile.

Sul sito del Comune di Sciacca è possibile reperire, oltre l’avviso, anche l’ordinanza di protezione civile n. 853 del 24/01/2022 e la modulistica per la presentazione delle istanze.