Vandali in azione nella villetta Mura di Vega: danneggiato il muretto

Vandali in azione nella villetta Mura di Vega, nella frazione di San Michele, a Sciacca. Il viale interno del parco, costruito con singole mattonelle incastonate, è stato divelto.

A informare sull’accaduto è l‘associazione Mura di Vega che ha stipulato un patto di condivisione con il Comune di Sciacca per la gestione e la manutenzione della villetta.

"Sembra brutto dirlo - scrivono sui social i componenti dell'associazione - ma ci aspettavamo di trovare prima o poi atti vandalici. Non nascondiamo il fatto che la delusione, l’amarezza, la rabbia per quanto accaduto sono i sentimenti che ci stanno accompagnando mentre risistemiamo quanto danneggiato".

L'assicurazione aggiunge: "Naturalmente provvederemo a denunciare quanto accaduto alle autorità competenti, lo facciamo non perché vogliamo che siate segnalati alle forze dell'ordine e per mettervi addosso un marchio indelebile per tutta la vita, lo facciamo perché è civicamente giusto denunciare danneggiamenti alla cosa pubblica perché è cosa di tutti".