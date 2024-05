Reflui del depuratore per uso irriguo: via a progetto con il Consorzio di bonifica

Le acque reflue provenienti dal depuratore comunale di Sciacca riutilizzate per sostenere il settore agricolo. Al via un'azione congiunta tra Comune e il Consorzio di bonifica Agrigento 3 per verificare la fattibilità di questo progetto.

“Nei prossimi giorni – dice l'assessore all’Agricoltura Francesco Dimino – ci sarà un sopralluogo congiunto nell’impianto, propedeutico a proseguire con i successivi passaggi finalizzati a concretizzare questo comune intento di riutilizzo delle acque reflue depurate. Sarà analizzata la qualità dell’acqua trattata, sarà verificata la possibilità di un suo uso irriguo e sarà studiato il modo per eventualmente canalizzare quella che potrebbe rivelarsi un’importante risorsa per le nostre campagne e la nostra agricoltura".