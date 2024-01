Agricoltori e allevatori in crisi: trattori in strada per protestare contro la politica regionale e nazionale

Agricoltori e allevatori in ginocchio, protesta a Sciacca questa mattina. A organizzarla sono stati i Movimenti Agricoli Italiani Federati, alcuni comitati spontanei, l'associazione "Terra è Vita" e il "Circolo Unione Rinascente".

L’iniziativa nasce dalla necessità di segnalare alle autorità lo stato di grave sofferenza del comparto, sottoposto alla pressione dei costi elevati di gestione e produzione, di Irpef e legge di bilancio 2024, ma anche alla gravissime vicenda dell'impossibilità di approvigionarsi dell’acqua del lago Arancio, attualmente "inquinata" dalla presenza dell'alga rossa.

Un corteo di trattori si è concentrato questa mattina a Sciacca e si è poi diretto verso Menfi lungo la statale 115, dove altri produttori della Valle del Belice si uniranno alla protesta.

“Il governo Schifani continua ad avere atteggiamenti che rischiano di compromettere la tenuta sociale della nostra isola - dice in una nota il capogruppo all'Ars del PD Michele Catanzaro -. Come per i disservizi sanitari segnalati ogni giorno in ogni parte dellisola e sconosciuti a Schifani ed ai suoi assessori, anche per i bisogni del mondo agricolo e degli allevatori c'è una lontananza che preoccupa. Il centrodestra siciliano sta nei palazzi per spartire poltrone ed i territori soffrono una crisi che a tutti i livelli sta portando la Sicilia verso il baratro. Rappresenteremo a Palermo la sofferenza degli agricoltori e degli allevatori siciliani – conclude Catanzaro – le difficoltà degli imprenditori sono aumentate e in questi anni non sono state affrontate né dal governo Musumeci né dal governo Schifani”.

(aggiornato alle ore 12.30)