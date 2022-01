Buoni spesa per le famiglie colpite dalla pandemia, ecco tutte le categorie con i relativi importi

Attivati i nuovi buoni sospesa per fronteggiare le difficoltà per le famiglie colpite dall’emergenza epidemiologica.

Lo fanno sapere il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle politiche sociali GIsella Mondino.

I buoni spesa saranno erogati attraverso dei voucher che avranno un valore differente in base alla composizione del nucleo familiare.

120 euro per persone singole

180 euro per nuclei composti da 2 persone

240 euro per nuclei composti da 3 persone

300 euro per nuclei composti da 4 persone

360 euro per nuclei composti da 5 persone

420 euro per nuclei composti da 6 o più persone.

“Gli importi, fanno sapere dal Comune, potranno subire variazioni in funzione del numero delle istanze ricevute per soddisfare le necessità essenziale di una più ampia platea di persone in stato di disagio”.

Per attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio bisogna presentare l’ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro. Sarà data priorità ai nuclei familiari che non beneficiano di altri sostegni.