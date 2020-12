Protezione civile, incontri formativi all'istituto “Fazello”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nei prossimi giorni alcuni incontri formativi con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Fazello” di Sciacca (sez. Liceo Classico “Fazello” di Sciacca, L. Scientifico “Archimede” di Menfi e L. Artistico “Bonachia” di Sciacca). Si tratta di cinque incontri, in programma dal 10 al 16 dicembre, nei quali il funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo, affronterà con gli studenti delle tre sezioni alcune tematiche, in particolare i piani di protezione civile, le iniziative in caso di allerta meteo ed eventi calamitosi, e in genere i comportamenti corretti da assumere in caso di emergenza.

Gli incontri, autorizzati dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio dr. Girolamo Alberto Di Pisa, sono stati richiesti dalla dirigente del “Fazello” prof.ssa Giovanna Pisano, sempre molto sensibile alla formazione di una cultura della protezione civile sul nostro territorio. Gli incontri, della durata di 60 minuti ciascuno, si svolgeranno in videoconferenza e saranno effettuati secondo il seguente calendario: il 10 dicembre con gli studenti delle prime classi; l'11 dicembre con gli studenti delle quinte classi; il 14 dicembre con le terze classi; il 15 dicembre con le quarte classi; il 16 dicembre con le seconde classi.