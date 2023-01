Comune e Università di Palermo insieme per tutelare ambiente e paesaggio

Nasce una nuova collaborazione tra Comune e Università di Palermo. Si tratta di un ulteriore protocollo d’intesa dopo quello già stipulato nel dicembre scorso con il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali. Questa volta, con le medesime modalità, la convenzione, sempre con l’ateneo palermitano, riguarda il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Il documento sarà sottoscritto dal sindaco Fabio Termine e dal direttore del Dipartimento Vincenzo Arizza. Particolare attenzione al verde, al mare e al paesaggio.

“Comune di Sciacca e Università di Palermo - si legge in una nota - si propongono di rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione, sviluppando in maniera congiunta attività di ricerca scientifica e formazione per strategie di sviluppo finalizzate alla protezione della biodiversità e delle risorse marine e del territorio, la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino di ecosistemi”.

L’iniziativa, nei suoi contenuti, obiettivi, azioni e attività, verrà presentata nel corso di una conferenza stampa indetta per domani, venerdì 27 gennaio, alle ore 10,30 nella sala Blasco del Palazzo Municipale di Sciacca.

Saranno presenti gli assessori allo Sviluppo sostenibile ed economico e Tutela del mare Francesco Dimino, l’assessore con deleghe alle ville e giardini, parchi e riserve Agnese Sinagra e il responsabile scientifico del Dipartimento universitario Giuseppe Bazan.