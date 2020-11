Contributi affitto casa 2018, pubblicato elenco degli ammessi e degli esclusi

La Regione Siciliana ha pubblicato l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione per l’anno 2018. È quanto rende noto il sindaco Francesca Valenti dopo aver ricevuto comunicazione dal dirigente del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 5 Edilizia Varia, Gestione Patrimonio abitativo, Piano Nazionale Edilizia Abitativa.

Nel sito della Regione Siciliana, è possibile consultare il Decreto di approvazione e l’elenco che è stato formulato in ordine alfabetico, con riportato il Comune dove è stata protocollata la richiesta. Per tutelare la privacy, sono state trascritte solo le prime tre lettere del cognome e del nome. A chi è stato escluso dal beneficio, il documento indica in sintesi il motivo a cui può fare ricorso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana esclusivamente a mezzo PEC.

Questo il LINK

