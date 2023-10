Guasto alla condotta idrica a Sciacca, salta la distribuzione dal serbatoio Rocche Rosse

"Oggi, nel corso delle attività di routine, gli operatori di Aica hanno riscontrato un guasto al tratto della condotta principale che attraversa contrada Isabella a Sciacca e, di conseguenza, si è reso necessario sospendere la distribuzione prevista nelle zone alimentate dal serbatoio Rocche Rosse". A comunicarlo è la stessa società che gestisce il servizio idrico nell'Agrigentino.

"Ciò nonostante, i tecnici di Aica - viene spiegato attraverso una nota - stanno effettuando delle manovre in rete per garantire la fornitura idrica alle strutture ricettive site nella zona Sitas e ai punti di carico per le autobotti".

Gli operatori della società hanno fatto sapere di avere già individuato l'origine del guasto e di essersi messi al lavoro per eseguire, nella giornata di domani, l'intervento di riparazione e ripristinare la normale distribuzione dell'acqua.