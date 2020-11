Consulta giovanile regionale, prima riunione con Melania Zagara

Regolamento interno, ma anche elezioni e tanto altro: muove i primi passi la consulta giovanile regionale dopo l’elezione avvenuta anche a Sciacca su base provinciale qualche mese fa.

Tra gli eletti anche la saccense Melania Zagara con la quale l’assessore alle politiche sociali e Giovanili Gisella Mondino si è messa in contatto per conoscere l’esito della prima riunione dell’assemblea della consulta convocata ieri, in videoconferenza, dall’assessore regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica Bernadette Felice Grasso.

Si è anche formata una commissione utile a comprendere un un membro di ogni provincia per proseguire il confronto sulla bozza di regolamento.

L’assessore Mondino "augura a Melania Zagara un buon operato, rappresentando le istanze dei giovani e concretizzando i propri auspici".