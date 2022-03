Condotta Slow Food, Salvo Ognibene è il nuovo fiduciario

L’assemblea on-line della Condotta Slow Food di Sciacca si è svolta ieri, mercoledì 23 marzo, eleggendo il nuovo Comitato che reggerà la Condotta per il prossimo quadriennio.

Tante novità e un programma chiaro e definito quello proposto e approvato durante il Congresso: eletti Salvo Ognibene (fiduciario), Nino Bentivegna (segretario), Antonella Murgia Lamanno (tesoriere), Michele Termine (responsabile presidio Fragolina di Sciacca e Ribera), Luca Puccio (responsabile presidio Carciofo di Menfi), Pippo Oddo (responsabile tesseramento) e Michele Buscemi (relazioni con le imprese e responsabile eventi).

Diversi gli argomenti e le proposte evidenziate dal nuovo comitato, da mettere in pratica nei mesi che verranno in piena uniformità con quanto fatto negli anni passati.

“Viviamo in un luogo straordinario - ha detto il nuovo fiduciario Salvo Ognibene - che è pieno di bellezze naturali ed eno-gastronomiche. Per valorizzarle al meglio abbiamo programmato tantissime attività in piena linea con il lavoro fatto fino ad ora, insieme a tutta la squadra e a Michele Termine che continuerà a far parte di questo direttivo”.

Salvo Ognibene è saggista e sommelier. Nato a Livorno e cresciuto a Menfi, promuove il turismo esperienziale con ”Meet Sicily” ed è consulente digitale e di web marketing. Scrive di vino, di storie e di territori, collabora con diversi giornali di settore e con la guida ”Slow Wine” per la sezione Sicilia. È autore di diverse pubblicazioni sui fenomeni mafiosi e sul rapporto con la Chiesa cattolica.

Le attività di Slow Food Sciacca, valorizzate anche dalla collaborazione con la Comunità Slow Food Bio Distretto Borghi Sicani e dagli enti locali, sono rivolte non solo ai soci ma a tutti gli appassionati del sano, pulito e giusto che hanno a cuore la conoscenza del territorio, dei prodotti di eccellenza ed il rispetto per l’ambiente e la filiera agroalimentare.

Prime due eventi nelle giornate di sabato 26 Marzo (a Chiusa Sclafani con un educational tour sui prodotti biodinami e la visita aziendale tra i ciliegeti in fiore) e domenica 27 Marzo a Sambuca di Sicilia nell'antico frantoio.