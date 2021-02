Suolo pubblico, via al rinnovo della concessioni: il Comune apre le porte ai commercianti

Via al rinnovo del suolo pubblico. E' quanto annunciato dal Comune di Sciacca. "I titolari delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza 31 dicembre 2020, dovranno presentare al comune di Sciacca, entro il 15 marzo 2021, una comunicazione per il rilascio della nuova concessione". Le comunicazioni, secondo quanto fatto sapere dal Comune, dovranno essere inviate all'indirizzo: suapsciacca@comunedisciacca. telecompost.it

La nuova concessione sarà valida fino al 31 dicembre 2022.