Ferragosto sicuro, ecco tutti i divieti: firmata ordinanza del sindaco

Più sicurezza e meno rischio diffusione per il Covid-19: firmata ordinanza da parte del sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

Le misure, che avranno valore dal 13 al 16 di agosto, hanno come obiettivo la salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica.

Ecco cosa prevede l’ordinanza:

Dalle otto del 14 agosto alle otto del 16 agosto: divieto assoluto di effettuare falò, bivacchi, assembramenti, trasporto di legna o elementi idonei alla combustione (con esclusione del trasporto legna per il rifornimento alle attività commerciali), su tutto il territorio comunale, comprese le aree demaniali; divieto assoluto di utilizzare apparecchiature a fiamma libera o elettriche che possono produrre faville pericolose ad attivare incendi; divieto di utilizzare qualsivoglia gioco pirotecnico, petardi anche di pubblica vendita escluso quelli autorizzati.

Dalle 20 del 13 agosto e fino alle 24 del 16 agosto, invece, vigerà il divieto di svolgimento di qualsivoglia manifestazione privata o aperta al pubblico come concerti o spettacoli da parte di qualunque attività commerciale. Sarà invece autorizzata, la sola diffusione musicale "che deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (musica di sottofondo) e con obbligo di cessazione alle 2". Per il medesimo periodo vigerà il divieto da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali di vendere bevande in vetro o lattina. Gli alcolici, per le attività commerciali in forma fissa o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, potranno essere venduti solo fino alle 2.

I gestori, inoltre, avranno l’obbligo di vigilare contro gli assembramenti all'interno dei locali o degli spazi confinanti ad essi e segnalare eventuali comportamenti fuori norma alle forze dell'ordine. Allo stesso modo dovranno garantire la presenza di presidi igienico-sanitari e di contenitori per raccogliere i rifiuti differenziati.