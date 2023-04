Comune, ecco i primi 20 nuovi assunti: stamattina firma del contratto

Hanno firmato questa mattina i primi 20 assunti al Comune di Sciacca attraverso il concorso bandito nel 2021 e che ha visto la partecipazione di migliaia di aspiranti dipendenti pubblici.

Sono stati immessi in servizio 6 istruttori direttivi amministrativo/contabili categoria D, 2 istruttori direttivi tecnici (categoria D), 2 assistenti sociali categoria D, 5 istruttori amministrativo/contabili categoria C), 4 agenti di polizia municipale categoria C, 1 istruttore tecnico categoria C.

Le restanti immissioni in servizio saranno fatte entro l’anno.

“Il Comune di Sciacca - dice in una nota il vicesindaco Gianluca Fisco - ha molto bisogno del vostro apporto, del vostro0 entusiasmo, della vostra professionalità. Ci attendono tanti impegni, sfide importanti per la nostra comunità come quella del Pnrr. Ringrazio la precedente amministrazione, con sindaco Francesca Valenti, per la programmazione e l’avvio dell’iter per le nuove assunzioni e tutto il personale del settore Risorse Umane, con il dirigente Rapisardi, per il lavoro svolto ed essere riusciti a portarlo a termine".