Concorso per 28 posti al Comune di Sciacca, via alla preselezione

Si avvicina il giorno di inizio delle prove preselettive del concorso per l’assunzione di 28 posti presso il Comune di Sciacca. Già è partita la macchina organizzativa di allestimento dei locali di “Sciaccamare” che ospiteranno, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 22, i candidati

ammessi alle prove.

Riguarderanno tutti gli 8 profili professionali messi a concorso, nell’ordine di convocazione previsto, per Istruttore Direttivo Polizia Municipale, Esperto Informatico, Istruttore Direttivo Tecnico, Assistente Sociale, Istruttore Amministrativo, Agente Polizia Municipale, Istruttore Direttivo Amministrativo e Istruttore Tecnico. Al fine di agevolare la mobilità dei parteciparti è stato concordato, con la ditta che

gestisce il servizio di trasporto urbano (Aeternal Arl), l’incremento del numero delle corse in caso di necessità. Gli orari sono visionabili sul sito della ditta al link https://www.aeternal.it/orari/AeternalOrari.pdf

Si raccomanda a tutti candidati di attenersi a quanto già indicato sia nel Piano Operativo Covid sia nel Vademecum pubblicati alla sezione Concorsi del sito istituzionale dell’Ente al link https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_sciacca/050_ban_con/2020/Documenti_1609336720116/

In particolare si ricorda che l’accesso ai locali sarà consentito soltanto ai candidati muniti del documento di riconoscimento, dell’Autocertificazione Covid e della Certificazione Verde Covid-19 (green pass).