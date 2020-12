Il commissariamento fa "bene" al Comune: approvati documenti finanziari

Continua la "galoppata" del commissario straordinario al Comune di Sciacca Pietro Valenti, che, come noto, è stato nominato in sostituzione del Consiglio comunale, ormai sciolto, proprio per la gestione dei documenti finanziari. Il funzionario regionale ha infatti approvato nella giornata di ieri tre documenti finanziari: il documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e il bilancio consolidato per l’esercizio 2019.

Grazie soprattutto l'approvazione del bilancio di previsione, l'ente è ufficialmente fuori dalla gestione provvisoria.

"Si tratta – dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore al Bilancio Michele Bacchi – di tre importanti documenti finanziari, proposti dalla Giunta comunale, fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa".