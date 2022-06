Elezioni a Sciacca, la Cna: "Pronti a dare il nostro contributo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Nell’augurare buon lavoro al nuovo sindaco e all’amministrazione comunale, diamo piena disponibilità per avviare un proficuo rapporto di collaborazione nell’interesse

del tessuto socio-economico di Sciacca”.

I vertici provinciali della CNA di Agrigento, assieme agli esponenti della sede saccense con in testa il presidente Salvatore D’Amico e il dirigente Giuseppe Montalbano, intervengono dopo l’esito del ballottaggio che ha visto prevalere Fabio Termine.

“La nostra presenza nel territorio, al servizio degli artigiani, degli imprenditori, degli operatori del turismo e dei cittadini, rappresenta per la comunità locale – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto - un significativo presidio che interagisce e si confronta con le Istituzioni locali, con le quali intendiamo intraprendere un sinergico percorso propositivo per contribuire alla definizione delle scelte strategiche per lo sviluppo della città delle terme. Con il sostegno dei dirigenti locali, la CNA ha deciso di rafforzare la propria posizione nella realtà di Sciacca, mettendo a disposizione una nuova sede, in via De Gasperi, che inaugureremo nei prossimi giorni. E sarà l’occasione per il primo, importante, contatto con il sindaco Termine, che certamente saremo ben lieti di avere con noi per la cerimonia del taglio del nastro”.