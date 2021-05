Centro vaccini, via ad una tenda della protezione civile: acqua e sedie per tutti

Un nuona tenda per i vaccini all'ospedale di Sciacca. Al lavoro, secondo quanto appreso, il personale comunale e volontari della protezione civile che ieri hanno collocatouna tenda. È una struttura mobile che servirà per la compilazione dei moduli di accesso alla vaccinazione e come luogo di attesa e di ristoro. Il personale della protezione Civile ha sistemato delle sedie e di essersi rifornita di bottiglie d’acqua.

Il sindaco Francesca Valenti, con una nota, "ringrazia i dipendenti comunali e i volontari della protezione civile comunale per aver dato immediatamente riscontro alla richiesta dell’Amministrazione comunale per agevolare quanti si recano in questi giorni in ospedale e ridurre il più possibile i disagi dell’attesa, soprattutto alle persone anziane o a chi ha particolari patologie. Un servizio di accoglienza e di assistenza che risulterà molto utile".